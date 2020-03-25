الزكاة والدخل تطالب أصحاب المنشآت بإجراء ضروري بشأن بياناتهم

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت لتحديث بياناتهم، المسجلة لديها، لضمان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.

وقالت «الزكاة والدخل» عبر «تويتر»، إن التأكد من تحديث البيانات يتيح للمنشأة الاطلاع على جميع الإشعارات التي تصدرها الهيئة، فضلًا عن تسهيل الخدمات المتاحة بشكل إلكتروني، والتواصل مع الهيئة.

يأتي ذلك تزامنًا مع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تباشرها الجهات ذات الصلة في المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية.