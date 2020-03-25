دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل أصحاب المنشآت لتحديث بياناتهم، المسجلة لديها، لضمان الاستفادة من الخدمات الإلكترونية.
وقالت «الزكاة والدخل» عبر «تويتر»، إن التأكد من تحديث البيانات يتيح للمنشأة الاطلاع على جميع الإشعارات التي تصدرها الهيئة، فضلًا عن تسهيل الخدمات المتاحة بشكل إلكتروني، والتواصل مع الهيئة.
يأتي ذلك تزامنًا مع التدابير والإجراءات الاحترازية التي تباشرها الجهات ذات الصلة في المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، فيما طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية الشخصية.
كانت هذه تفاصيل خبر الزكاة والدخل تطالب أصحاب المنشآت بإجراء ضروري بشأن بياناتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.