السعودية اليوم / ليبيا تعلن تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا



طرابلس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس

وقال المركز في بيان :"إن الإعلان جاء بعد فحص الحالة مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ولم يشر المركز إلى المزيد من التفاصيل حول الحالة فيما إذا كانت عائدة من خارج ليبيا، والمنطقة التي ينتمي إليها.

// انتهى //

01:21ت م

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طرابلس 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ليبيا.وقال المركز في بيان :"إن الإعلان جاء بعد فحص الحالة مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.ولم يشر المركز إلى المزيد من التفاصيل حول الحالة فيما إذا كانت عائدة من خارج ليبيا، والمنطقة التي ينتمي إليها.// انتهى //01:21ت م0240

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