السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يبحث مع الرئيس الصيني التعاون في مكافحة فيروس كورونا



لندن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

بحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أزمة تفشي فيروس

واتفق الجانبان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تظافر الجهود الدولية المشتركة، وعلى وجه الخصوص من خلال مجموعة العشرين، لمواجهة تفشي

// انتهى //

23:57ت م

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لندن 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسبحث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس في اتصال هاتفي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم وسبل التعاون في محاربة انتشار الفيروس.واتفق الجانبان خلال اتصال هاتفي على ضرورة تظافر الجهود الدولية المشتركة، وعلى وجه الخصوص من خلال مجموعة العشرين، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد ، إضافة إلى دعم جهود منظمة الصحة العالمية في هذا المجال.// انتهى //23:57ت م0232

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