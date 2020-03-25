السعودية اليوم / ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيطاليا إلى 743 شخصًا



روما 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

ارتفع عدد المتوفين جراء تفشي فيروس

وأوضحت هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 69176 من 63927 قبلها، بزيادة 8.2 في المئة عن أمس .

ومن بين إجمالي المصابين في أنحاء البلاد تعافى 8326 بشكل تام اليوم مقارنة مع 7432 في اليوم السابق. وهناك 3396 شخصاً في الرعاية المركزة مقابل 3204 أشخاص سابقاً.

ولا تزال منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا، هي الأكثر تضرراً وفي وضع حرج حيث بلغ عدد الوفيات 4178 حالة و 30703 حالات إصابة. وذلك مقارنة مع 3776 حالة وفاة و 28761 حالة حتى أمس الاثنين.

// انتهى //

23:14ت م

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روما 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسارتفع عدد المتوفين جراء تفشي فيروس كورونا في إيطاليا إلى 743 حالة ليبلغ العدد الإجمالي 6820 حالة وفاة.وأوضحت هيئة الحماية المدنية الإيطالية اليوم أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في إيطاليا ارتفع إلى 69176 من 63927 قبلها، بزيادة 8.2 في المئة عن أمس .ومن بين إجمالي المصابين في أنحاء البلاد تعافى 8326 بشكل تام اليوم مقارنة مع 7432 في اليوم السابق. وهناك 3396 شخصاً في الرعاية المركزة مقابل 3204 أشخاص سابقاً.ولا تزال منطقة لومبارديا في شمال إيطاليا، هي الأكثر تضرراً وفي وضع حرج حيث بلغ عدد الوفيات 4178 حالة و 30703 حالات إصابة. وذلك مقارنة مع 3776 حالة وفاة و 28761 حالة حتى أمس الاثنين.// انتهى //23:14ت م0220

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