السعودية اليوم / رئاسة الحرمين تطلق مبادرة (كن حلس بيتك)



مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

بتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلقت الرئاسة مبادرة إلكترونية بعنوان (كن حلس بيتك) تهدف إلى حث الناس على التزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والحاجة الملحة, وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها.

وتعد المبادرة إحدى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة مواكبة لجهود الدولة - رعاها الله - لمنع انتشار

وأكد معاليه أن المكوث في البيوت خلال هذه الفترة يعد واجباً شرعياً ودينياً ووطنياً، فهو امتثال لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ويصب في المصلحة العامة ويسهم في القضاء على فيروس الكورونا، فكلنا مسؤول والدور الآن على المواطن والمقيم لينجحوا هذه الجهود الكبيرة للدولة حماها الله.

يذكر أن شعار المبادرة التي أطلقها معالي الرئيس العام مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كونوا أحلاس بيوتكم)، والمقصود بالحلس الكساء وهو كناية على لزوم المنزل.

// انتهى //

23:05ت م

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مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسبتوجيه من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلقت الرئاسة مبادرة إلكترونية بعنوان (كن حلس بيتك) تهدف إلى حث الناس على التزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والحاجة الملحة, وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها.وتعد المبادرة إحدى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة مواكبة لجهود الدولة - رعاها الله - لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ، وحرصاً على صحة قاصدي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة.وأكد معاليه أن المكوث في البيوت خلال هذه الفترة يعد واجباً شرعياً ودينياً ووطنياً، فهو امتثال لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ويصب في المصلحة العامة ويسهم في القضاء على فيروس الكورونا، فكلنا مسؤول والدور الآن على المواطن والمقيم لينجحوا هذه الجهود الكبيرة للدولة حماها الله.يذكر أن شعار المبادرة التي أطلقها معالي الرئيس العام مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كونوا أحلاس بيوتكم)، والمقصود بالحلس الكساء وهو كناية على لزوم المنزل.// انتهى //23:05ت م0218

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