السعودية اليوم / الرئيس العام لشؤون الحرمين يوجه بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام



مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واس

وجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام .

وجاء توجيه معالي الرئيس العام بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس

يذكر أن الرئاسة العامة تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا ، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام .

// انتهى //

22:59ت م

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مكة المكرمة 29 رجب 1441 هـ الموافق 24 مارس 2020 م واسوجه معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام .وجاء توجيه معالي الرئيس العام بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام .يذكر أن الرئاسة العامة تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فايروس كورونا ، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام .// انتهى //22:59ت م0217

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