شكرا لقرائتكم خبر عن مكة.. القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن. وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مكة.. القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.