شكرا لقرائتكم خبر عن السجن ٥ سنوات وغرامة ٣ ملايين لمن ينشر صورا أو مقاطع لمخالفات «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل
حذرت النيابة العامة من إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.
وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة "تويتر"، أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال.
وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.
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