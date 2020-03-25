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2020-03-25 القبض على صاحب الفيديو المسيء لرجال الأمن في مكة جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية متابعات الخليج 365 - واس Advertisements أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة القبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن. وصّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضل من الله – عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية. تابع جديد أخبار فيروس

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