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السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين ريال لمن ينشر صورا أو مقاطع لمخالفات منع التجول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

حذرت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية من ‏إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض على مخالفته، ونشرها عبر وسائل التقنية المعلوماتية.

وأكدت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر أن ذلك يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال.

وأوضحت أن العقوبة ستطبق على المخالفين دون أن تطال المُساءلة المُبلغين.