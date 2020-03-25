محمد بن مسعود - الدمام - جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية. 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 12:43 AM جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية Advertisements "شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن "شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن صّرح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة إلى رصد مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن إساءات لرجال الأمن، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضل من الله - عن القبض على صاحب المقاطع، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية. الكلمات المفتاحية ، "شرطة مكة " تقبض على صاحب المقطع المسيء لرجال الأمن ،

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