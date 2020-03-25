محمد بن مسعود - الدمام - 25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 12:34 AM "الخضيري": ابتعدوا عن المخالطة ولا تخرجوا كي لا تكونوا سببا في انتشار الفيروس "الخضيري": ابتعدوا عن المخالطة ولا تخرجوا كي لا تكونوا سببا في انتشار الفيروس الرابط المختصر الكلمات المفتاحية ، "الخضيري": ابتعدوا عن المخالطة ولا تخرجوا كي لا تكونوا سببا في انتشار الفيروس ،

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