، "آل الشيخ": سيكتب التاريخ بمداد من ذهب جهود العاملين بقطاعات الصحة.. فلهم الدعاء والثناء العاطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - عبر تغريدة ثناء وإشادة بمواقفهم البطولية لحماية المجتمع من الأوبئة

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على ما يقدمه العاملون في القطاعات الصحية في السعودية من جهود طيبة مشكورة في التصدي لفيروس كورونا، وتقديم الخدمات الطبية المتميزة، واصفًا أعمالهم بالمشكورة، التي سيكتبها التاريخ بمداد من ذهب.

جاء ذلك في تغريدة عبر حساب الوزير آل الشيخ على "تويتر"، جاء فيها: "كلمة حق وفخر واعتزاز بما يقدمه العاملون في القطاعات الصحية بالسعودية من جهود مشكورة في هذا الظرف الحالك من تاريخ الأمة بكل جد وتضحية".

وأضاف الوزير آل الشيخ: "سيكتبها التاريخ بمداد من ذهب؛ فلهم منا الدعاء الخالص، والثناء العاطر، والاحترام والعرفان بالجميل".

مختتمًا تغريدته بالدعاء بأن يحفظ الله بلادنا من الأوبئة، ومن كل مكروه.

وتحظى الجهود التي تقدمها وزارة الصحة ومختلف القطاعات الصحية بالسعودية، من خلال تنفيذ مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، استنادًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، بإشادة واسعة، وتثمين للدور البطولي والإنساني الذي يقوم به الأطباء لإنقاذ حياة المرضى، والإسهام في توعية الناس حيال الطرق والسبل لتجنب الأوبئة، والبُعد عن الشائعات.