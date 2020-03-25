- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.
وشددت المملكة على تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية من جراء هذا الاعتداء، مؤكدة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
وتقدمت الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 12:09 AM
أكدت موقفها الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة
أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.
وشددت المملكة على تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية من جراء هذا الاعتداء، مؤكدة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
وتقدمت الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.
، السعودية تدين بشدة هجومًا مسلحًا استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تدين بشدة هجومًا مسلحًا استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.