شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على متحدي أمر «منع التجول» بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على متحدي أمر منع التجول ومرافقه. وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد الحمود، أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يتحدث فيه أحد الأشخاص وهو يقود مركبته متحدياً لأمر منع التجول، وأسفرت عمليات التحري من قبل شرطة محافظة القريات - بفضل الله - عن تحديد هويته وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وكذلك مرافقه، مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم القبض عليهما، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

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