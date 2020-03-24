شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: الاختبارات في موعدها برمضان والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المتحدث الرسمي للتعليم العام ابتسام الشهري، أن الاختبارات في موعدها المقرر برمضان وفق التقويم الدراسي. وقالت "الشهري"، في تصريحات لبرنامج "ياهلا"، للحديث عن أبرز نتائج اجتماع وزير التعليم مع مديري التعليم لمتابعة سير العملية التعليمية عن بُعد: "نعمل وفق الخطط الموضوعة مسبقا، وتستمر الدراسة إلى هذا التاريخ ما لم يستجد أى أمر آخر".

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