شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف حافلات الجنود في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل
وشددت على التضامن الكامل، والوقوف إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية جراء هذا الاعتداء، مؤكدة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.
وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل.
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