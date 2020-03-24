شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف حافلات الجنود في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.

وشددت على التضامن الكامل، والوقوف إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية جراء هذا الاعتداء، مؤكدة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل.