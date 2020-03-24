اخبار السعوديه

المملكة تدين استهداف حافلات الجنود في نيجيريا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تدين استهداف حافلات الجنود في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.

وشددت على التضامن الكامل، والوقوف إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية جراء هذا الاعتداء، مؤكدة موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وقدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تدين استهداف حافلات الجنود في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا