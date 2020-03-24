شكرا لقرائتكم خبر عن «سجن وغرامة».. عقوبات مشددة للمحرضين على مخالفة «منع التجول» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت عبر "تويتر": "إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ويُعاقب مرتكبها طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى ٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين".
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