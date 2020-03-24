شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق سطح وقبو المسجد الحرام "احترازياً" للحد من انتشار «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

وجه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام. وجاء توجيه الرئيس العام بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام استمراراً للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا التي تتخذها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحفاظ على سلامة قاصدي المسجد الحرام. يذكر أن الرئاسة العامة تعمل على اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع الجهات الصحية والأمنية بالمسجد الحرام.

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