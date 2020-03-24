شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية لعمال النظافة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن تلك الإجراءات تأتي امتداداً لتعزيز الجهود الاحترازية و الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، مبينًا أن الأمانة تواصل تكثيف أعمالها في النظافة العامة بما يتضمن تطهير حاويات و صناديق القمامة في الأحياء و الأسواق و الطرق التجارية عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش و التعقيم "أجهزة الرش الضبابية الحرارية ، أجهزة الرش السطحي ، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر"، ويتم استخدام المواد الملائمة للبيئة.
وأفاد بووشل أن الأمانة تعمل بصفة مستمرة على تنفيذ خطتها في الأحياء من خلال جدولة محددة لجولات التعقيم و التطهير للمباني و الساحات و الشوارع والممرات التجارية ، مؤكداً على أن خطوات التعقيم تتم بمواد آمنة صحياً و صديقة للبيئة بواسطة معدات مخصصة للتطهير و التعقيم بأجهزة رذاذية ، وذلك باستخدام مفهوم الإصحاح البيئي في تكثيف خطط المكافحة و التطهير، حيث تُستخدم أحدث المبيدات الملائمة للبيئة بحسب توصية الإدارة العامة للصحة العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
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