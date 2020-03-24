شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات وقائية لعمال النظافة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

طبقت أمانة الأحساء، ممثلة بوكالة الخدمات بالإدارة العامة للنظافة، الإجراءات الوقائية لعاملي النظافة قبل التوجه لإنجاز مهامهم، ويشمل ذلك (قياس درجة الحرارة، تعقيم الأيدي، التأكيد على ارتداء أغطية الجهاز التنفسي "الكمامات" وأغطية الرأس ، تعقيم الحافلات ، التدريب المستمر على تنفيذ الخطوات الوقائية و الاحترازية )، كما تقوم الأمانة برش مواقع سكن العمال و الرقابة على طرق تقديم الأغذية لهم بحسب التعليمات.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن تلك الإجراءات تأتي امتداداً لتعزيز الجهود الاحترازية و الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID19) ، مبينًا أن الأمانة تواصل تكثيف أعمالها في النظافة العامة بما يتضمن تطهير حاويات و صناديق القمامة في الأحياء و الأسواق و الطرق التجارية عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش و التعقيم "أجهزة الرش الضبابية الحرارية ، أجهزة الرش السطحي ، أجهزة رش الرذاذ المتناهية في الصغر"، ويتم استخدام المواد الملائمة للبيئة.

وأفاد بووشل أن الأمانة تعمل بصفة مستمرة على تنفيذ خطتها في الأحياء من خلال جدولة محددة لجولات التعقيم و التطهير للمباني و الساحات و الشوارع والممرات التجارية ، مؤكداً على أن خطوات التعقيم تتم بمواد آمنة صحياً و صديقة للبيئة بواسطة معدات مخصصة للتطهير و التعقيم بأجهزة رذاذية ، وذلك باستخدام مفهوم الإصحاح البيئي في تكثيف خطط المكافحة و التطهير، حيث تُستخدم أحدث المبيدات الملائمة للبيئة بحسب توصية الإدارة العامة للصحة العامة في وزارة الشؤون البلدية والقروية.