شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة للسعوديين في فرنسا: مراعاة اللوائح عند الخروج والان نبدء بالتفاصيل

أهابت سفارة المملكة لدى فرنسا بالمواطنين المتواجدين على الأراضي الفرنسية بالالتزام بالبقاء في المنازل وتطبيق شروط ولوائح قانون الطوارئ الصحي الفرنسي عند الخروج حرصاً على سلامتهم. وحثت المواطنين على ضرورة الحد من الخروج لممارسة الرياضة واقتصارها على مرة واحدة في اليوم، لمدة ساعة كاملة، وأن لا تتجاوز مسافة كيلو واحد من مقر السكن، كذلك الحد من الزيارات الطبية واقتصارها على الحالات الطارئة، مشيرةً إلى أنها رُفعت قيمة الغرامة المالية لتصل إلى 135 يورو، ويمكن زيادتها إلى 375 يورو وحتى 1500 يورو في حالة تكرر المخالفة.

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