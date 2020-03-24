شكرا لقرائتكم خبر عن «يوتيوب» في المقدمة.. استهلاك البيانات يقفز 33% والان نبدء بالتفاصيل
وأظهرت المؤشرات لأعلى خمس تطبيقات استهلاكاً للبيانات بأن منصة "يوتيوب" تتصدر أكثر منصات المحتوى استهلاكاً للبيانات بنسبة تقدر بـ 22.5% من إجمالي استهلاك البيانات اليومي بالمملكة، تلتها منصة "فيسبوك" بنسبة 8.1%، وجاء "بلايستيشن" في المرتبة الثالثة بنسبة 7.8%، فيما احتلت منصة "سناب شات" المركز الرابع بما يعادل نسبة 7.6% من إجمالي استهلاك البيانات، وجاء في المركز الخامس لأكثر التطبيقات الأكثر استهلاكاً للبيانات منصة "نتفلكس" بنسبة 6.2%.
يشار إلى أن هذه الزيادة في استهلاك البيانات تأتي نتيجة لاستيعاب الطلب المتزايد على خدمات الإنترنت في المملكة خلال هذه الفترة التي تشهد تطبيق العديد من التدابير الاحترازية في مقدمتها العمل عن بُعد، والتعليم عن بُعد، وإنهاء الأعمال في القطاعين الخاص والعام عبر الخدمات الإلكترونية.
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