محمد بن راشد للقطاع الطبي الإماراتي: شكرا خط دفاعنا الأول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وجّه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رسالة شكر وعرفان للقطاع الطبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، قائلاً: "أنتم حماة الوطن اليوم وسياجه وجنوده المخلصون".

ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الجميع إلى توجيه الشكر إليهم والثناء والتقدير لجهودهم المتواصلة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في القطاع الطبي.