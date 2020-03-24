سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020

وسط تعاملات هادئة، استقر متوسط سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في أغلب تداولات البنوك وشركات الصرافة، وفق متعاملين.

وبلغ متوسط سعر الدولار 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع على الدولار في عدد كبير من البنوك العاملة في مصر.

وخفض البنك المركزي الأسبوع الماضي أسعار الفائدة الرئيسية 300 نقطة عقب تخفيضات كبيرة من البنوك المركزية العالمية والإقليمية في إطار إجراءات تحفيز اقتصادي في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا.

أعلى سعر للدولار في مصر



وحافظ بنك أبوظبي الإسلامي لليوم الثاني على عرض أعلى سعر للعملة الخضراء في مصر عند 15.71 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك الأهلي

وعرض البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) أقل سعر لدولار عند 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع، وهو السعر نفسه الذي سجلته شاشات بنك مصر (حكومي).

في الوقت نفسه عرضت بنوك، مصر إيران للتنمية وعودة والتعمير والإسكان والمصرف المتحد وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية والأهلي الكويتي والعربي الأفريقي والمصري الخليجي وقطر الوطني.



عند 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجلت العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي المصري 15.6884 جنيه للشراء و15.8184 جنيه للبيع. دون تغير عن أمس الإثنين.

أسعار اليورو والإسترليني

ووفقا لشاشة البنك الأهلي المصري، زاد اليورو إلى 16.81 جنيه للشراء مقابل 17.07 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فسجل 18.04 جنيه للشراء و18.39 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

وبلغ سعر صرف الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء و4.20 جنيه للبيع، أما الدرهم الإماراتي فسجل 4.25 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، وسجل الدينار الكويتي 50.12 جنيه للشراء و50.582 جنيه للبيع.