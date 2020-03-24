لليوم الثاني.. التزام بمنع التجول في شوارع حفر الباطن

2020-03-25

متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن

شهدت شوارع محافظة حفر الباطن، مساء أمس الثلاثاء، التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول، وسط حضور رجال الأمن من مختلف القطاعات، وذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنع التجول الذي بدأ تنفيذه أمس الأول، عند الساعة السابعة مساءً.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أن رجال الأمن في الميدان يقومون بتنفيذ قرار منع التجول منذ بداية تطبيقه يوم أمس، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبًا والتزامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين الذين أدركوا أن قرار منع التجول هو لمصلحتهم أولًا.

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وقال متحدث الداخلية: إن أي شخص من الفئات المستثناة من منع التجول يجب أن يحمل معه بطاقة العمل، وخطاب المهمة الذي يوضح طبيعة العمل المناط به، وخط سيره، إضافة إلى بيانات مركبته في حال تنقله خلال ساعات حظر التجول التي تمتد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا خاصة لمنسوبي القطاعين الصحي والإعلامي.

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