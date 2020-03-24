- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم لليوم الثاني.. التزام بمنع التجول في شوارع حفر الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لليوم الثاني.. التزام بمنع التجول في شوارع حفر الباطن
وسط حضور رجال الأمن من مختلف القطاعات
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
شهدت شوارع محافظة حفر الباطن، مساء أمس الثلاثاء، التزام المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول، وسط حضور رجال الأمن من مختلف القطاعات، وذلك تنفيذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمنع التجول الذي بدأ تنفيذه أمس الأول، عند الساعة السابعة مساءً.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب، أن رجال الأمن في الميدان يقومون بتنفيذ قرار منع التجول منذ بداية تطبيقه يوم أمس، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبًا والتزامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين الذين أدركوا أن قرار منع التجول هو لمصلحتهم أولًا.
وقال متحدث الداخلية: إن أي شخص من الفئات المستثناة من منع التجول يجب أن يحمل معه بطاقة العمل، وخطاب المهمة الذي يوضح طبيعة العمل المناط به، وخط سيره، إضافة إلى بيانات مركبته في حال تنقله خلال ساعات حظر التجول التي تمتد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا خاصة لمنسوبي القطاعين الصحي والإعلامي.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر لليوم الثاني.. التزام بمنع التجول في شوارع حفر الباطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.