قمة استثنائية افتراضية لمجموعة العشرين برئاسة الملك سلمان

2020-03-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت المملكة، التي تترأس مجموعة العشرين، عقد قمة القادة الاستثنائية الافتراضية الخميس المقبل، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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وستناقش القمة سبل المضي قدمًا في تنسيق الجهود العالمية لمكافحة جائحة كورونا والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

كما سيشارك أعضاء مجموعة العشرين قادة الدول المدعوة، والتي تضم مملكة إسبانيا والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية سنغافورة وجمهورية سويسرا الاتحادية، وسيشارك من المنظمات الدولية منظمة الصحة العالمية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، والأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة، ومجلس الاستقرار المالي، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومنظمة التجارة العالمية.

وسيمثل المنظمات الإقليمية جمهورية فيتنام بصفتها رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا، وجمهورية جنوب إفريقيا بصفتها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، ودولة الإمارات العربية المتحدة بصفتها رئيسًا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجمهورية رواندا بصفتها رئيسًا للشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19



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