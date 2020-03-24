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2020-03-25 المملكة تدين الهجوم المسلح على حافلات الجنود في نيجيريا متابعات الخليج 365 - واس أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية الشديدة للهجوم المسلح الذي استهدف حافلات تقل جنودًا شمال شرقي نيجيريا، وأوقع عشرات القتلى والمصابين.

وشددت على تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب جمهورية نيجيريا الاتحادية جراء هذا الاعتداء، مؤكدة على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وتقدمت الوزارة بالعزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية نيجيريا الاتحادية حكومة وشعبًا، مع تمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19

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