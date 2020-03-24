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السجن وغرامة مليونية لمخالفي أمر منع التجول والمحرضين عليه
يعاقب مرتكبها بحسب المادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت النيابة العامة أن إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف، ويُعاقب مرتكبها طبقًا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى 5 سنوات وغرامة إلى 3 ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.
وفي وقت سابق، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية المقدم طلال بن عبدالمحسن الشلهوب: إن رجال الأمن في الميدان يقومون بتنفيذ قرار منع التجول منذ بداية تطبيقه يوم أمس، مشيرًا إلى أن هناك تجاوبًا والتزامًا كبيرًا من قبل المواطنين والمقيمين الذين أدركوا أن قرار منع التجول هو لمصلحتهم أولًا.
وقال متحدث الداخلية: إن أي شخص من الفئات المستثناة من منع التجول يجب أن يحمل معه بطاقة العمل، وخطاب المهمة الذي يوضح طبيعة العمل المناط به، وخط سيره، إضافة إلى بيانات مركبته في حال تنقله خلال ساعات حظر التجول التي تمتد من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، خاصة لمنسوبي القطاعين الصحي والإعلامي.تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
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