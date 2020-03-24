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زحام المنع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - (أنس الحارثي) شهد سوق الكعكية للخضار والفواكه في مكة المكرمة أمس زحاما قبل نحو ساعة من منع التجول، حيث حرص عدد من المتعجلين على الخروج قبل المنع حتى لا تطبق بحقهم غرامة مخالفة القرار التي تصل إلى 10 آلاف ريال في المرة الأولى.



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