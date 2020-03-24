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493 بلاغا إسعافيا بجدة في أول يوم منع تجول

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة تلقت غرف العمليات بهيئة الهلال الأحمر بمحافظة جدة 493 بلاغا إسعافيا في اليوم الأول من فترة منع التجول، والذي يأتي كإجراء احترازي لمواجهة تداعيات فيروس كورونا «COVID 19».ودعا المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بمحافظة جدة، عبدالله أبوزيد، المواطنين والمقيمين إلى إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر على الرقم 997 أو تطبيق «أسعفني» عند حدوث أي طارئ طبي، مشيرا إلى ضرورة بقاء المواطنين والمقيمين في منازلهم وعدم الخروج حفاظا على صحتهم.



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