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صوالين الحلاقة الرجالية أكثر التزاما من مشاغل النساء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي طالب - جدة كشفت إحصائية رسمية صادرة عن أمانة جدة مخالفة 22 صالونا نسائيا لقرارات الإغلاق بسبب فيروس كورونا في الأسبوع الأول من قرار إغلاق الصالونات مقابل 8 صالونات رجالية، وذلك بحسب ما سجلته نتائج حملات الأمانة الرقابية خلال الأسبوع الماضي، والتي حررت 130 مخالفة.



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