، بتوجيه  من "السديس" .. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "كن حلس بيتك" ،

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بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلقت الرئاسة مبادرة إلكترونية بعنوان (كن حلس بيتك) تهدف إلى حث الناس على التزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والحاجة الملحة, وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها.
وتفصيلاً، تعد المبادرة إحدى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة مواكبة لجهود الدولة - رعاها الله - لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة قاصدي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة.
وأكد "السديس" أن المكوث في البيوت خلال هذه الفترة يعد واجبًا شرعيًا ودينيًا ووطنيًا، فهو امتثالٌ لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ويصب في المصلحة العامة ويُسهم في القضاء على فيروس الكورونا، فكلنا مسؤول والدور الآن على المواطن والمقيم لينجحوا هذه الجهود الكبيرة للدولة حماها الله.
يُذكر أن شعار المبادرة التي أطلقها الرئيس العام مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كونوا أحلاس بيوتكم)، والمقصود بالحلس الكساء وهو كناية على لزوم المنزل.الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبدالرحمن السديس فيروس كورونا الجديد
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 11:53 PM
تهدف لحث المواطنين على التزام بيوتهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى
بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أطلقت الرئاسة مبادرة إلكترونية بعنوان (كن حلس بيتك) تهدف إلى حث الناس على التزام بيوتهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى والحاجة الملحة, وعدم إقامة التجمعات بجميع أشكالها.
وتفصيلاً، تعد المبادرة إحدى المبادرات التي أطلقتها الرئاسة مواكبة لجهود الدولة - رعاها الله - لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة قاصدي الحرمين الشريفين ومنسوبي الرئاسة.
وأكد "السديس" أن المكوث في البيوت خلال هذه الفترة يعد واجبًا شرعيًا ودينيًا ووطنيًا، فهو امتثالٌ لتوجيهات ولاة الأمر -حفظهم الله-، ويصب في المصلحة العامة ويُسهم في القضاء على فيروس الكورونا، فكلنا مسؤول والدور الآن على المواطن والمقيم لينجحوا هذه الجهود الكبيرة للدولة حماها الله.
يُذكر أن شعار المبادرة التي أطلقها الرئيس العام مقتبس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث (كونوا أحلاس بيوتكم)، والمقصود بالحلس الكساء وهو كناية على لزوم المنزل.
، بتوجيه من "السديس" .. رئاسة الحرمين تطلق مبادرة "كن حلس بيتك" ،
المصدر : الخليج 365
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