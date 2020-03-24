محمد بن مسعود - الدمام - اكدت النيابة العامة بان إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف مبينه ان مرتكبها يعاقب طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 11:50 PM Advertisements النيابة: عقوبة منتجي صور ومقاطع مخالفات أمر منع التجول.. السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين النيابة: عقوبة منتجي صور ومقاطع مخالفات أمر منع التجول.. السجن 5 سنوات وغرامة 3 ملايين اكدت النيابة العامة بان إنتاج صور أو مقاطع فيديو لمخالفات أمر منع التجول، أو التحريض عليه، ونشره عبر وسائل التقنية المعلوماتية، يُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف مبينه ان مرتكبها يعاقب طبقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية بالسجن إلى٥ سنوات وغرامة إلى٣ ملايين ريال، دون أن تطال المُساءلة للمُبلغين.

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