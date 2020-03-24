، شاهد.. كيف يتم توفير احتياجات الأهالي والمقيمين أثناء "منع التجوُّل" بتربة ،

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رصدت عدسة "الخليج 365" في جولة ميدانية مصورة مساء اليوم التزام أهالي محافظة تربة بقرار منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك في ظل توفير احتياجات الأهالي الرئيسية من التموينات الغذائية أو الصيدليات.
وفي الوقت ذاته، أطلقت الجمعية الخيرية بالعصلة بعد عصر اليوم مبادرة "وعيك التزامك" بالشراكة مع شرطة تربة؛ وذلك لتوفير احتياجات الأهالي خلال فترة منع التجول.
وأوضح رئيس الجمعية، الشيخ فايح بن سلطان البعاج، لـ"الخليج 365" أن المبادرة انطلقت من مبدأ خدمة المجتمع بتوصيل الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين امتثالاً لما جاء في التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي تؤكد الحرص الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالي، في ظل ما تبذله القطاعات كافة ذات العلاقة بالتصدي لفيروس "كورونا" المستجد بالقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشار "البعاج" إلى أن المبادرة ستستمر طيلة الأيام المحددة بمنع التجول، ويبدأ العمل من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.
وأكد أن الجمعية الخيرية بالعصلة تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية، وستواصل مسيرتها الخيرية والمجتمعية.
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 11:42 PM
"خيرية العصلة" أطلقت مبادرة "وعيك التزامك" بالشراكة مع الشرطةشاهد.. كيف يتم توفير احتياجات الأهالي والمقيمين أثناء "منع التجوُّل" بتربة
رصدت عدسة "الخليج 365" في جولة ميدانية مصورة مساء اليوم التزام أهالي محافظة تربة بقرار منع التجول للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وذلك في ظل توفير احتياجات الأهالي الرئيسية من التموينات الغذائية أو الصيدليات.
وفي الوقت ذاته، أطلقت الجمعية الخيرية بالعصلة بعد عصر اليوم مبادرة "وعيك التزامك" بالشراكة مع شرطة تربة؛ وذلك لتوفير احتياجات الأهالي خلال فترة منع التجول.
وأوضح رئيس الجمعية، الشيخ فايح بن سلطان البعاج، لـ"الخليج 365" أن المبادرة انطلقت من مبدأ خدمة المجتمع بتوصيل الاحتياجات الضرورية للمواطنين والمقيمين امتثالاً لما جاء في التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، التي تؤكد الحرص الدائم على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض الوطن الغالي، في ظل ما تبذله القطاعات كافة ذات العلاقة بالتصدي لفيروس "كورونا" المستجد بالقيام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأشار "البعاج" إلى أن المبادرة ستستمر طيلة الأيام المحددة بمنع التجول، ويبدأ العمل من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السادسة صباحًا.
وأكد أن الجمعية الخيرية بالعصلة تعمل كمنظومة واحدة لخدمة المجتمع بالتعاون مع الجهات الحكومية، وستواصل مسيرتها الخيرية والمجتمعية.
، شاهد.. كيف يتم توفير احتياجات الأهالي والمقيمين أثناء "منع التجوُّل" بتربة ،
المصدر : الخليج 365
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