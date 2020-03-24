، توجيه بالقبض على شابين بعد فيديو الشرب من عبوة مياة وإعادتها لصندوق داخل متجر ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجهت النيابة العامة بالقبض على شابين ظهرا بمقطع فيديو يظهر الأول منهم وهو يقوم بفتح عبوة ماء صحة والشرب منها وقفلها وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء داخل أحد محلات التموين الغذائية، وتصوير الآخر له، لانطوائه على إنتاج ما يمس بالنظام العام والأمن الغذائي الصحي.

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأن ذلك جاء بناءً على ما تم رفعه من وحدة الرصد لديها بشأن إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام بمقطع فيديو يظهر محتواه قيام شخص داخل أحد محلات التموين التجارية بقيامه بفتح عبوة ماء صحة والشرب منها وإعادتها داخل صندوق عبوات الماء الذي أخذه منه، وقيام شخص آخر بتصوير ذلك، بطريقة استهتارية ولا مبالاة بمخاطر هذا السلوك.

وأضاف المصدر: بناءً على ما تقضيه المصلحة العامة فقد صدر توجيه النيابة العامة للجهة المختصة بالقبض على المذكورين، والقيام بإجراءات البحث والتحري عن المذكورين وفقاً للمواد (24، 27، 28) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبيّن المصدر أن إنتاج ما يمس بالنظام العام ويمس بالأمن الصحي الغذائي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل خمس سنوات، وغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال، مع مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، ونشر الحكم حال الإدانة على نفقة المحكوم عليه، فضلاً عن كونه سلوكاً مضراً بالأمن الصحي الغذائي للمجتمع.

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالمسؤولية الجادة، والوعي التام في ما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصاً على سلامة وصحة الجميع، والنأي بالنفس عن مغبة الانخراط في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.