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لليوم الثاني.. عدسة "الخليج 365" ترصد الالتزام بقرار المنع وبإشراف ميداني من محافظ بلقرن

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محمد بن مسعود - الدمام - بوجود القيادات الأمنية في المحافظة

شهدت شوارع محافظة بلقرن التزاماً من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

ووثقت عدسة "الخليج 365"، خلال جولة ميدانية، خلوّ شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشاراً مكثفاً للأمن بوجود القيادات الأمنية بالمحافظة.

كما تفقّد الأوضاع الأمنية الميدانية، محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، والذي أكد سير العمل على أكمل وجه.

وأشاد "آل حامد" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانياً، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

لليوم الثاني.. عدسة

لليوم الثاني.. عدسة

لليوم الثاني.. عدسة

لليوم الثاني.. عدسة

لليوم الثاني.. عدسة

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لليوم الثاني.. عدسة

لليوم الثاني.. عدسة

بلقرن حظر التجول فيروس كورونا الجديد

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441 11:35 PM

بوجود القيادات الأمنية في المحافظة

لليوم الثاني.. عدسة "الخليج 365" ترصد الالتزام بقرار المنع وبإشراف ميداني من محافظ بلقرن
سويد الحارثي

شهدت شوارع محافظة بلقرن التزاماً من المواطنين والمقيمين بقرار منع التجول.

ووثقت عدسة "الخليج 365"، خلال جولة ميدانية، خلوّ شوارع المحافظة من السيارات والمارة، وانتشاراً مكثفاً للأمن بوجود القيادات الأمنية بالمحافظة.

كما تفقّد الأوضاع الأمنية الميدانية، محافظ بلقرن الدكتور عبدالرحمن آل حامد، والذي أكد سير العمل على أكمل وجه.

وأشاد "آل حامد" بجهود الجميع في التعاون مع الجهات الأمنية لتطبيق القرار الملكي الكريم، والذي يعود بالمصلحة على المواطن والمقيم، كما تقدم بالشكر والتقدير للجهات الصحية على ما يقومون به من جهود في مكافحة فيروس "كورونا".

ووجّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، المحافظين ورؤساء المراكز واللجان الأمنية الفرعية في المحافظات بالنزول ميدانياً، وتفقد كل الإجراءات الأمنية تنفيذاً للأمر الملكي الكريم في منع التجول بعد الساعة السابعة وحتى السادسة صباحاً لمدة 21 يوماً.

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، لليوم الثاني.. عدسة "الخليج 365" ترصد الالتزام بقرار المنع وبإشراف ميداني من محافظ بلقرن ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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