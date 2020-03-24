الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة 1441 برقم الطلب عبر موقع وزارة العمل بالسعودية

يعيش الآن مستفيدي مقطوعة الضمان الاجتماعي حالة من القلق بعد تأخر موعد صرف المساعدة المقطوعة حيث كان أخر موعد لصرفها شهر رجب الماضي، وتداولت الكثير من الشائعات حول توقف المساعدة المقطوعة، وردت وزارة العمل والشئون الاجتماعية عن تلك الشائعات ونفتها تماما، وأكدت أنه يتم التجهيز حاليا استعداداً لصرفها في الفترة المقبلة.

المساعدة المقطوعة 1441

تعتبر المساعدة المقطوعة واحدة من برامج الدعم والمساعدة المالية للمواطنين الأكثر احتياجا، لتوفير حياة كريمة لهم ومواجهة مصاعب الحياة الناتجة عن الغلاء المنتشر في كل أنحاء المملكة، وهي مساعدة مالية تصرف سنويا وليس لها موعد محدد لصرفها، وتم صرفها لعدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1441

أعلنت مصدر مسئول في وزارة العمل بالسعودية أنه سيتم صرف المساعدة المقطوعة لعام 1441 خلال شهر شعبان القادم، وهذا لكي يستعد المواطنين لاستقبال شهر رمضان وشراء كل مستلزماته ومستلزمات عيد الفطر، ويمكن الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة على النحو التالي:

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الدخول على موقع وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

كتابة رقم السجل المدني ورقم الطلب.

الضغط على كلمة بحث.

ويتم استحقاق المساعدة المقطوعة للاسر المحتاجة وأصحاب الدخل المنخفض والأرامل والأيتام والمطلقات.