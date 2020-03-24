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كتبت ياسمين التهامي في الثلاثاء 24 مارس 2020 10:59 مساءً - الآن.. قرار عاجل من وزارة الداخلية التركية قبل قليل والمواطنون والمقيمون العرب يطيرون من الفرح "نص القرار"

حذر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو اليوم الاثنين، مُلاك مصانع تصنيع “الكمامات الطبية” من تخزينها واحتكارها في ظل انتشار “فيروس كورونا”. ووفقًا لما أوردته وكالة “دوغان” فإن الداخلية لن تتردد في استخدام سلطاتها لمصادرة المصانع، وتوفيرها للمواطنين للمساعدة على الحماية من “فيروس كورونا”. شاهد بقية الخبر في الأسفل

شاهد ايضاً أخر الأخبار من نبأ: Advertisements وأشار إلى أن أصحاب المصانع لديهم 10 إلى 12 ساعة، لتوزيع الأقنعة، وإيقاف احتكارها. وبحسب الوزير فأن الجهات الأمنية التركية نفذت ليلة أمس الأحد، مداهمات عدة على بعض المصانع التي تعمل على تخزين الأقنعة و”الكمامات الطبية”.

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