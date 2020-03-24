شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدثة التعليم: اختبارات نهاية العام في موعدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، بأن الاختبارات في موعدها المقرر في رمضان وفق التقويم الدراسي، ما لم يستجد شيء آخر.

وقالت " الشهري " خلال برنامج " ياهلا " : " حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير، ونحن نسير وفق الأمر بأن تكون الاختبارات برمضان " .

وأضافت : " الوزارة تعمل على هذا التقويم، وستستمر الدراسة حتى هذا التاريخ، وأي جديد سيعلن عنه " .