شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. متحدثة التعليم: اختبارات نهاية العام في موعدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت متحدثة وزارة التعليم، ابتسام الشهري، بأن الاختبارات في موعدها المقرر في رمضان وفق التقويم الدراسي، ما لم يستجد شيء آخر.
وقالت " الشهري " خلال برنامج " ياهلا " : " حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تغيير، ونحن نسير وفق الأمر بأن تكون الاختبارات برمضان " .
وأضافت : " الوزارة تعمل على هذا التقويم، وستستمر الدراسة حتى هذا التاريخ، وأي جديد سيعلن عنه " .
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