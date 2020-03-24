شاهد.. شوارع الرياض تخضع للتنظيف والتعقيم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أظهرت مقاطع فيديو متداولة، اليوم الثلاثاء، عمليات تعقيم وتنظيم شوارع الرياض في ثاني يوم من منع الحظر.
ويذكر أن المملكة مساء أمس الاثنين، بدأت منعاً جزئياً للتجول بمختلف أنحاء البلاد، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد «كوفيد 19»، فيما توعّدت وزارة الداخلية المخالفين بالغرامة والسجن.
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