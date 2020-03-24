شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح على المدينة المنورة وخيبر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من أمطار خفيفة على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ستشمل " المدينة المنورة، الحمامية، العلا، العيص، المهد، لظر، خيبر، وادي الفرع، ينبع " ، من الساعة ١١ مساء وحتى الساعة ١٠ صباح غدًا الأربعاء.

وحذرت الهيئة من أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.