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الأرصاد تحذر من أمطار خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح على المدينة المنورة وخيبر

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تحذيرًا من أمطار خفيفة على بعض مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس ستشمل " المدينة المنورة، الحمامية، العلا، العيص، المهد، لظر، خيبر، وادي الفرع، ينبع " ، من الساعة ١١ مساء وحتى الساعة ١٠ صباح غدًا الأربعاء.

وحذرت الهيئة من أن الأمطار ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

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