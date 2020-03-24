ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفيًّا من رئيس كوريا الجنوبية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من فخامة رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن.

وتم خلال الاتصال تأكيد متانة العلاقة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتمنيات الصادقة للمملكة وكوريا الجنوبية بالنجاح في مكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

ورحب فخامته بمبادرة السعودية بدعوتها لعقد قمة طارئة لقادة مجموعة العشرين لبحث جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وآثاره الإنسانية والاقتصادية.