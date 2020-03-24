“جامعة الإمام”: العملية الدراسية مستمرة.. والاختبارات النهائية في موعدها

أكّدت الإدارة العامة للإعلام والاتصال بجامعة الإمام في بيانٍ لها، اليوم (الثلاثاء)، استمرار العملية التعليمية عن بعد حسب المواعيد المعلن عنها سابقاً، مناشدة جميع الطلاب التركيز على العملية التعليمية والتواصل مع أستاذ المقرر.
كما بيّنت الإدارة أن الاختبارات النهائية ستكون في موعدها المحدد، وذلك باستخدام الوسائل المناسبة ما لم ترد توجيهات بخلاف ذلك، مشيرةً إلى أن آخر موعد لحذف الفصل الدراسي أو بعض المقررات هو يوم الخميس 16 /8 / 1441هـ.
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