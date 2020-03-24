كشفت الإعلامية سحر أبو شاهين، تفاصيل جديدة في واقعة خاطفة الدمام “مريم”، والتي شغلت الرأي العام السعودي في الآونة الأخيرة.
وقالت “أبو شاهين” في حسابها الرسمي على “تويتر”: “تكشفت معلومات، عن وجود مخطوفين كثر، جميعهم الآن في سن الشباب، وأغلبهم في العشرينيات، يحملون نسبا مزورا، وهوية سعودية ونسيم هو أحدهم إن شاء الله”. وعثر على عدد من المخطوفين بعد القبض على خاطفة الدمام، وتم إعادتهم لذويهم بعد التأكد من تطابق الحمض النووي، فيما لا يزال البحث جاري عن المختطف نسيم حبتور.
كانت هذه تفاصيل خبر إعلامية تفجر مفاجأة في قضية “خاطفة الدمام”: هنا مكان نسيم حبتور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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