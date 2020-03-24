20.6 C الرياض 24 مارس، 2020 “الحمراني” يكشف سر إصرار “خاطفة الدمام” على غسل ملابس المخطوفين ووزار منصور اليمني بنفسها دون أن يراها أحد

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