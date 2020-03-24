إغلاق سطح المسجد الحرام وقبوه رفعاً للإجراءات الاحترازية

محليات 24 مارس، 2020 0 وجّه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ عبدالرحمن السديس، اليوم (الثلاثاء)، بإغلاق سطح وقبو المسجد الحرام. وجاء توجيه السديس لرفع مستوى الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). وكان السديس قد وجّه مؤخراً بإغلاق الأبواب غير الرئيسة للمسجد الحرام، ورفع السجاد من الحرمين الشريفين، وتعليق الصلاة في ساحاتهما في إطار الإجراءات المتخذة، حرصاً على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.

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