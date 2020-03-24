أمانة الرياض تكشف عن أوقات محددة لتسوق كبار السن وذوي الإعاقة.. تعرف عليها!

محليات 24 مارس، 202024 مارس، 2020 0 أعلنت أمانة منطقة الرياض تحديد أوقات مخصصة لكبار السن والأشخاص من ذوي الإعاقة للتسوق دون زحامٍ تجنباً لانتقال عدوى فيروس كورونا لهم وضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهته. وقالت الأمانة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه “بالتعاون مع بعض الأسواق الغذائية الكبرى، وضمن إجراءاتها الاحترازية من فايروس كورونا، أمانة منطقة الرياض تخصص أوقات محددة لتسوق كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة فقط خدمة لهم ولتجنيبهم أي زحام قد يهدد سلامتهم”. وكشفت الأمانة عن تحديد أسواق لولو هايبر لجميع الفروع، والسدحان فرع شارع شبرا مع عائشة، ونستو لفروعها بقطار مول والبطحاء والملز، والدانوب بفروع حياة مول وبانوراما مول وقرطبة والتخصصي، وكذلك سبار بحي المونسية، من الساعة 6 صباحاً حتى الثامنة، عدا لولو هايبر من الساعة 7 صباحاً حتى التاسعة صباحاً.

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