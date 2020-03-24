صرَّح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد النومس، بأنه خلال متابعة مواقع التواصل الاجتماعي تم رصد مقطع فيديو لشخص يذكر أنه مستثنى من حظر التجول بسبب عمله، ولا يمكن منعه.
وأضاف المقدم النومس بأنه من خلال التحريات من قِبل شرطة محافظة القريات تم التعرف على الشخص، وهو مواطن بالعقد الخامس من العمر، وكان يرافقه مواطن بالعقد الثالث من العمر، وتم ضبطه ومرافقه، واتضح أنهما يعملان في إحدى الإدارات الحكومية، وجرى إكمال الإجراءات النظامية بحقهما.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاصيل الإطاحة بشخص ادعى بأنه مستثني من حظر التجول في الجوف.. ومفاجأة بشأن هويته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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