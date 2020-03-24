هلال شعبان يظهر في تمير.. وتغيّبه السحب في حوطة سدير

تراءت عدد من المراصد الفلكية في المملكة، مساء اليوم (الثلاثاء)، هلال شهر شعبان المبارك. ورؤي الهلال في مرصد محافظة تمير شمال منطقة الرياض.

ولم تتمكن وحدة الرصد الفلكي التابعة لجامعة المجمعة في حوطة سدير من رؤيته؛ لكون السماء ملبدة بالغيوم. وكانت عدة مراصد فلكية قد استعدت لتراءي هلال شهر شعبان، وستعتمد المحكمة العليا بعد ثبوت رؤية الهلال وتوثيق شهادات المترائين دخول شهر شعبان المبارك.