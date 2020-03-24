تقديم موعد إيداع راتب مارس .. لهذا السبب

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من المقرر أن يتم إيداع راتب شهر مارس في حسابات الموظفين في المملكة يوم الخميس بدلاً من يوم الجمعة.

وبحسب النظام المتبع في صرف الرواتب، يتم إيداع الرواتب في حسابات الموظفين في يوم الـ27 من كل الشهر الميلادي.

ويتم تقديم موعد الصرف إلى يوم قبله أو تأخيره إلى يوم بعده إذا صادف يوم الصرف يوم إجازة رسمية.

وخلال هذا الشهر، يصادف موعد صرف الراتب يوم الجمعة 27 مارس ، ولذلك فمن المقرر أن يتم تقديم موعد الصرف إلى يوم الخميس 26 مارس.

وكانت قد صدرت توجيهات من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكافة العاملين في الدولة لتكون في يوم 27 من كل شهر وفقًا للتقويم الميلادي.





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